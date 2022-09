Ruby Ter, legale Berlusconi: "Processo va avanti" - Video

"Il processo Ruby ter va avanti perché avevamo preso accordi, già alla fine di luglio, in questo senso, con il tribunale. Considerato il fatto che non veniva svolta alcuna istruttoria dibattimentale, visto che siamo già in una fase successiva, e quindi a fronte della programmazione delle udienze e della calendarizzazione cristallizzata, per un discorso di correttezza abbiamo rispettato questo tipo di indicazione". Così l'avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvio Berlusconi, spiega perché non è stato sollevato il legittimo impedimento - il leader di Forza Italia è candidato al Senato - nel processo milanese Ruby ter che vede il Cav imputato per corruzione in atti giudiziari. A pochi giorni dalle elezioni politiche dunque il dibattimento va avanti in "collaborazione con il tribunale e le altre difese" conclude Cecconi.