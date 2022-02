Numerose polemiche per il tweet del cantante

Non c'è più l'obbligo di mascherina all'aperto. "In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani" twitta il cantante Enrico Ruggeri, aggiungendo "la schiavitù mentale è più forte di quella legislativa". Un cinguettio che ha creato numerose polemiche sui social e fuori.