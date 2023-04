Ruini (Conai): "Modello italiano economia circolare tra i migliori in Europa"

“Conai si occupa di dare seconda vita agli imballaggi: il modello italiano è uno dei migliori in Europa, ci aspettiamo alla fine di quest’anno di arrivare al 75% di imballaggi avviati a riciclo. Abbiamo iniziato più di 25 anni fa a seguito di una emergenza e ora siamo al primo posto in Europa ma anche tra quelli che hanno il minor costo grazie al fatto che si lavora tra Pa e privato”. Così Luca Ruini, presidente Conai, nel suo intervento in occasione dello European Innovation for Sustainability Summit, a Palazzo Taverna a Roma, un evento di due giorni (21-22 aprile), per presentare le soluzioni innovative e le forme di cooperazione per la sostenibilità, organizzato da European Institute of Innovation for Sustainability (Eiis).

Ruini ha introdotto il progetto ‘Circular South’, 9 realtà del sud Italia che propongono le migliori innovazioni per l’economia circolare, selezionate tra startup e progetti di ricerca. Diverse le soluzioni proposte: dalla fornitura di energia verde e acqua pulita allo smaltimento delle batterie al litio; dall’utilizzo circolare di energia al recupero degli scarti della produzione di pistacchio; dal biofilm polifunzionale da materiali di scarto alla plastica idrosolubile; dall’energy saving alla valorizzazione degli oli esausti fino alla sensoristica per la raccolta differenziata.