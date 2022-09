Rula Jebreal, Conte: "Fango contro Meloni"

"Questo è fango su Giorgia Meloni. Io Meloni e Fratelli d'Italia con il M5S li combatto in tutte le sedi, ma sul piano politico. Non si possono però addebitare in maniera subdola a una figlia - che dal genitore è stata abbandonata, senza avere più rapporti - i reati e gli errori del padre". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, su Facebook, commentando la notizia sulla condanna del padre della premier in pectore, pubblicata dalla stampa spagnola e oggetto di un tweet di Rula Jebreal.

"E’ inoltre intollerabile - prosegue Conte - mettere etichette su chi viene da situazioni difficili e cerca la propria strada e il riscatto lontano da quel contesto. E una lezione che anche la politica, compresa quella portata avanti da Giorgia Meloni contro chi è in difficoltà e non ha nulla, deve imparare".