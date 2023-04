Runner morto a Trento, Feltri: "Abbattere cacciatori e non orsi"

''In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti. Mentre gli orsi ne hanno ucciso uno solo e li vogliono giustiziare. Per par condicio a maggior ragione bisognerebbe abbattere i cacciatori. Mi sembra una buona idea''. Così Vittorio Feltri sulla cattura dell'orsa 'Jj4', ritenuta responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole il runner Andrea Papi. Nei suoi confronti il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emesso un'ordinanza di abbattimento che è stata nel frattempo sospesa dal Tar di Trento fino all'udienza fissata per l'11 maggio.