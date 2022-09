Russia, 007 Gb: per mobilitazione riservisti ci vorranno mesi

Ci vorranno mesi prima che la mobilitazione parziale decretata dal presidente russo Vladimir Putin, con il richiamo di 300mila riservisti, possa divenire operativa. Ne è convinta l'intelligence britannica, che nel suo report quotidiano sulla guerra in Ucraina. Intanto monta un clima di protesta, con manifestazioni a Mosca, San Pietroburgo e in altre 36 città. E c'è chi cerca riparo all'estero per non combattere