Russia, 9 maggio 2022: cosa ha detto Putin

Il discorso sulla Piazza Rossa in occasione della parata militare per la Giornata della Vittoria

Parata militare per la Giornata della Vittoria oggi 9 maggio in Russia, con il discorso di Vladimir Putin nella Piazza Rossa. Dall'Ucraina alla Nato al Donbass, ecco cosa ha detto il presidente russo nell'atteso - e breve - intervento dopo oltre due mesi dall'inizio della guerra di Mosca a Kiev.



"Il pericolo è cresciuto ogni giorno, la Russia ha dato un colpo preventivo" ed "è stata una misura necessaria e assolutamente giusta, la decisione di un Paese sovrano autonomo e forte", ha affermato. "La memoria della guerra non potrà mai scomparire", ha spiegato, sottolineando "il trionfo del nostro popolo sovietico unico, la compattezza, l'eroismo straordinario al fronte e sulle retrovie. La giornata della vittoria è cara a tutti noi, non c'è famiglia in Russia che non sia stata toccata dalla guerra". Putin ha ricordato che i sovietici durante la Grande guerra patriottica "hanno battuto il nemico nei pressi di Mosca, Kursk, Stalingrado, Minsk, Sebastopoli, Kharkiv, Leningrado".

E, nel solco del messaggio della propaganda di Mosca, il Presidente russo ha citato il secondo termine dell'equazione: "Anche voi oggi combattere per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria, della Russia". "Noi siamo fieri dei vincitori, siamo loro eredi", ha detto dopo aver esordito congratulandosi con i "compagni ufficiali e sottufficiali, compagni generali e ammiragli per il 77esimo anniversario della grande vittoria".

"Voi combattete per la patria, per il suo futuro, perché nessuno possa scordare le lezioni della Seconda Guerra Mondiale, perché non ci sia posto nel mondo per criminali nazisti", ha aggiunto rivolgendosi "alle nostre forze armate e alle milizie del Donbass".



Poi l'attacco alla Nato e agli Usa: "I Paesi della Nato non hanno voluto ascoltarci, quando lo scorso dicembre abbiamo proposto di definire un accordo sulla sicurezza. Significa che avevano altri progetti. Avevano preparato apertamente un'altra operazione punitiva nel Donbass, una aggressione nelle nostre terre storiche, inclusa la Crimea, a Kiev si è parlato di ripristinare le armi nucleari. Il blocco Nato ha iniziato a militarizzare i territori vicino ai nostri confini. E questo per noi rappresentava una minaccia inammissibile ai nostri confini". "Chi ha vinto la Grande guerra ci ha chiesto di rimanere vigili perché non si ripeta una guerra mondiale", ha aggiunto, continuando: "La Nato e i suoi satelliti hanno puntato sui neonazisti e sui seguaci di Bandera", accusando gli Stati Uniti di "aver vietato ai veterani americani che volevano venire a Mosca a festeggiare di farlo".