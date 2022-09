Russia a Italia: "Pronti a collaborare con il nuovo governo"

La Russia è pronta a collaborare con il nuovo governo italiano, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo quanto rende noto l'agenzia Ria Novosti.

"Siamo pronti a cooperare con qualsiasi governo legalmente eletto, sia in Italia che in altri Paesi. Questo è il nostro approccio di base: rispettiamo la volontà democratica del popolo, che è stata formalizzata sotto forma di elezioni", ha affermato Zakharova in un briefing.