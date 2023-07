Russia, aggrediti in Cecenia giornalista di Novaya Gazeta Milashina e avvocato

I due erano a Grozny per seguire l'ultima udienza del processo a carico di Zarema Musaeva, madre di dissidenti ceceni costretti a rifugiarsi all'estero. Musaeva è stata condannata a 5 anni e mezzo di carcere, come aveva chiesto l'accusa.

La giornalista di Novaya Gazeta Elena Milashina, autrice di numerose inchieste su violazioni dei diritti umani in Cecenia, fra cui quella sugli abusi e uccisioni di persone Lgbtq nel 2017, è stata aggredita poco dopo il suo arrivo nella Repubblica del Caucaso per presenziare al tribunale Akhmat all'udienza conclusiva del processo a carico di Zarema Musaeva accusata in ritorsione contro l'attività politica dei figli, entrambi oppositori e rifugiati all'estero, Abubaka e Ibrahim. Musaeva, rapita a Nizhni Novgorod nel gennaio del 2022 e portata in seguito in Cecenia, è stata condannata a cinque anni e mezzo di carcere, la pena chiesta dall'accusa.

Oggi un gruppo di uomini armati e con il volto coperto hanno aggredito brutalmente Milashina e l'avvocato Aleksandr Nemov coinvolto nel caso Musaeva. La donna, che ha 53 anni e ha gravi problemi di salute, è stata giudicata colpevole di aggressione a pubblico ufficiale e frode. La sentenza pronunciata oggi "equivale a una condanna a morte", ha commentato Abubakar Yabgulbaev.

L'auto di Milashina e Nemov è stata bloccata da uomini armati sulla strada dall'aeroporto alla città. Secondo il Team Against Torture, i due sono stati presi a calci, anche in faccia. I loro strumenti di lavoro, fra cui i telefonini, sono stati portati via e distrutti. Gli assalitori si erano fatti dare i codici di accesso dei telefoni. Nemov ha denunciato che durante il tragitto, la loro auto è stata bloccata da tre auto. Gli aggressori, secondo l'avvocato, li hanno anche minacciati puntando loro una pistola alla tempia.

Milashina ha riportato diverse dita rotte su entrambe le mani e spesso perde conoscenza, ha riferito il Team Against Torture. Le è stata diagnosticata una lesione cranica. Gli aggressori le hanno rasato i capelli a zero e le hanno gettato addosso vernice verde. Nemov ha un infortunio alla gamba, presumibilmente dovuto a una coltellata. È cosciente. Milashina e Nemov volevano essere interrogati in ospedale da un agente di polizia, ma non sono riusciti a farlo.

“Entrambi sono stati presi a calci, pugni, con tubi di polipropilene, gli è stato ricordato il loro lavoro, i tribunali, i processi, di cui ha scritto Elena Milashina. "Questo non è chiaramente un attacco malavitoso, è un attacco per le loro attività ", ha denunciato Sergey Babinets, capo del Team Against Torture per cui ha lavorato Abubakar Yangulbaev prima di essere costretto a lasciare il Paese. Milashina già nel 2020 era stata vittima di un'aggressione a Grozny con il suo avvocato. Il marito di Musaeva, Saidi Yangulbaev, è un giudice in pensione.