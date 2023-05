Russia, al via l'8 giugno il processo contro Orlov per discredito ripetuto delle forze militari

Inizierà l'otto giugno il processo contro Oleg Orlov, uno dei fondatori di Memorial, co-presidente del Centro per la difesa dei diritti umani Memorial, esponente di spicco del movimento per la difesa dei diritti civili nel suo Paese, accusato di discredito ripetuto delle forze militari. Sarà la giudice Kristina Kostrjikova del tribunale distrettuale Golovinskij di Mosca, che ha pubblicato l'annuncio dell'inizio del processo sul suo sito ma non ne ha dato notizia all'imputato o al suo avvocato, a esaminare il caso.

L'accusa nei confronti di Orlov è legata a un post pubblicato su Facebook con la traduzione dell'articolo "Volevano il fascimo e lo hanno ottenuto" pubblicato sulla testata francese Mediapart. Ma il caso, scrive Memorial, "è principalmente fondato sulle conclusioni della perizia linguistica fornita da Krjukova e Tarasov, rispettivamente insegnante di matematica e traduttore del Centro perizie socioculturali affiliato al governo".

Nel 2021 questi stessi periti avevano stabilito che il Centro per i diritti umani Memorial “giustifica l’estremismo e il terrorismo”. La Procura aveva allegato la loro relazione alla denuncia relativa alla chiusura del Centro Memorial.

Due soli testimoni saranno chiamati dall'accusa. Sono due esponenti del movimento “Veterani di Russia”. "Le loro deposizioni coincidono parola per parola". A loro dire, Memorial avrebbe creato “un sistema di armamenti informativi” che “ha portato al crollo dell’Unione Sovietica”, e ora minaccerebbe la Federazione Russa. L’articolo sarebbe venuto a loro conoscenza “nel corso delle analisi delle attività di Orlov”.