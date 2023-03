Russia, al via processo a porte chiuse contro l'oppositore Kara-Murza

E' iniziato ieri a Mosca il processo a porte chiuse contro l'oppositore Vladimir Kara-Murza che rischia una condanna a 25 anni di carcere, come ha denunciato uno dei suoi legali, Vadim Prokhorov. Kara-Murza, che ha 41 anni ed è stato arrestato lo scorso aprile, è accusato di alto tradimento, di aver diffuso informazioni false sulle forze armate e di essere legato a una organizzazione indesiderabile. La prossima udienza del processo è fissata per il 16. "Siamo tornati in epoca staliniana. Alle sentenze di epoca staliniana", ha affermato Prokhorov dopo la prima udienza del processo di ieri, sottolineando che le "autorità vogliono sistemare tutto alla velocità della luce".

Kara-Murza, che è uno storico, ha doppia cittadinanza russa e britannica, dopo essersi trasferito in Gran Bretagna con la madre a 15 anni. E' stato uno stretto collaboratore di Boris Nemtsov e di Mikhail Khodorkovsky. Era stato avvelenato due volte, nel 2015 e nel 2017. Come ha scoperto Belligcat, dalla stessa squadra dell'Fsb che aveva tentato di uccidere in seguito Aleksei Navalny.

La prima accusa formulata nei suoi confronti era stata quella di aver disobbedito alla polizia, per cui era stato condannato a 15 giorni di carcere. Prima di aver terminato di scontare la condanna, era arrivata l'accusa di aver diffuso notizie false, perché a marzo dello scorso anno era intervenuto per parlare dell'operazione militare russa contro l'Ucraina con esponenti politici americani. Ad agosto del 2022 era stato accusato di essere affiliato a organizzazioni indesiderabili per aver preso parte a una conferenza in sostegno dei prigionieri politici. Infine, a ottobre, era arrivata l'accusa di alto tradimento, per le sue osservazioni critiche delle azioni della Russia in tre diversi eventi pubblici all'estero. I suoi legali hanno sottolineato come i suoi commenti "non ponessero alcun rischio al Paese".

"E' un vero patriota russo. E' accusato di alto tradimento per il suo impegno senza sosta per una Russia senza Putin", ha commentato la moglie, Evghenia Kara-Murza. Nell'ottobre dello scorso anno ha ricevuto il Premio Vaclav Havel per i diritti umani dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Lo scorso sei marzo è stata estesa la sua custodia cautelare e negata la richiesta di scarcerazione per i gravi problemi di salute di cui soffre a causa degli tentati avvelenamenti.