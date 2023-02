Russia: Alto commissario Onu, 'preoccupati per Kara-Murza in carcere senza processo da aprile 2022'

L'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk, ha espresso "preoccupazione per il prolungarsi della detenzione dell'oppositore e giornalista Vladimir Kara-Murza", in carcere in attesa di processo dall'aprile del 2022. Kara-Murza, una delle poche figure di spicco dell'opposizione a Putin a essere rimasto in Russia dopo l'inasprimento della repressione all'inizio del 2021, è stato accusato lo scorso ottobre di alto tradimento per i suoi commenti contro la guerra in Ucraina. Deve anche essere rispettato, ha aggiunto Turk, "il suo diritto alla difesa".

Turk ha sollecitato un "processo giusto" nei confronti del dissidente che era stato avvelenato quasi a morte due volte, nel 2015 e nel 2017, dopo essere stato seguito dagli stessi agenti dell'Fsb, avevano scoperto gli inquirenti di Bellingcat, coinvolti nell'operazione contro Aleksei Navalny nell'estate del 2020.

Kara-Murza ha 41 anni, la doppia cittadinanza russa e britannica. E' cresciuto politicamente con Boris Nemtsov e Mikhail Khodorkovsky e lo scorso anno ha ricevuto il Premio Vaclav Havel del Consiglio d'Europa. Dopo il suo arresto lo scorso aprile, con l'accusa di aver cambiato traiettoria dopo aver visto la polizia, era stato inserito nella lista delle persone considerate come "agente straniero" e in seguito accusato di aver diffuso informazioni false sulle forze armate russe.