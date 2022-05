Russia, ambasciatore in Gb: "Non useremo armi nucleari tattiche"

Il ricorso a queste armi "non ha nulla a che fare con l'attuale operazione in corso", afferma Andrey Kelin

La Russia non impiegherà armi nucleari tattiche nel conflitto in Ucraina. E' la convinzione espressa dall'ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrey Kelin, in un'intervista alla Bbc. Il ricorso a queste armi "non ha nulla a che fare con l'attuale operazione in corso", afferma Kelin spiegando che Mosca ha disposizioni molto rigide per il loro impiego soprattutto quando è minacciata l'esistenza dello Stato.