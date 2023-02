Russia convoca ambasciatore italiano: "Sconcerto per cancellazione esibizioni artisti russi"

Il ministero degli Esteri fa sapere che "la Russia non intende imporre restrizioni alle personalità della cultura provenienti dall'Italia"

L'ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, è stato convocato oggi al ministero degli Esteri russo. Lo riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti citando il ministero degli Esteri russo, secondo il quale all'ambasciatore italiano è stato espresso "sconcerto in relazione alla recente cancellazione delle esibizioni di alcuni artisti russi in Italia". Nella nota del ministero si legge che "la Russia non intende imporre restrizioni alle personalità della cultura provenienti dall'Italia".