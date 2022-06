Russia, ambasciatore Razov: "Aspettiamo risposta Ucraina su bozza trattato pace"

La Russia attende dall'Ucraina una risposta su una bozza di trattato di pace inviata da Mosca a Kiev. Lo dice all'Adnkronos l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, rispondendo in merito a una possibile risoluzione della guerra in corso. "Qualsiasi conflitto militare prima o poi finisce in pace. Finirà in pace anche il conflitto in Ucraina. Qualsiasi mediazione basata sulla reale conoscenza della situazione, della storia della questione, delle vere intenzioni delle parti, ovviamente, non può che essere accolta favorevolmente. Come abbiamo, ad esempio, accolto con favore il ruolo di mediazione della Turchia, che ha facilitato l'incontro delle delegazioni russa e ucraina a Istanbul", dice Razov.

"Tuttavia - precisa - credo che più importanti siano i contatti diretti tra le parti coinvolte. E a questo proposito, vorrei ricordare che dopo il suddetto incontro di Istanbul, in cui sono stati delineati alcuni punti di convergenza su importanti questioni di risoluzione, la parte russa ha consegnato a Kiev una bozza di trattato di pace, la cui attuazione potrebbe significare il completamento dell'operazione militare speciale russa. Sfortunatamente, non abbiamo ancora ricevuto risposta a questo documento e la leadership ucraina, alimentata da massicce consegne di armi e promesse di assistenza economica, ha ripetutamente cambiato posizione. Le trattative si sono sostanzialmente incastrate - sottolinea il diplomatico - Quindi la mediazione di cui sta parlando potrebbe essere, prima di tutto, quella di spostare la dirigenza ucraina verso una più adeguata valutazione della situazione".

(di Silvia Mancinelli)