Russia, ambasciatore Razov: "Possiamo usare armi nucleari se c'è minaccia diretta"

La Russia può "usare le armi nucleari se si crea una minaccia diretta all'esistenza del nostro Stato''. Sono le parole dell'ambasciatore russo a Roma, Sergey Razov, a Porta a Porta. ''Come ha detto il presidente Putin, difenderemo il nostro territorio con tutti i mezzi e con tutte le forze a nostra disposizione'', ha detto Razov, sottolineando che ''abbiamo una dottrina militare e in questa si indica molto chiaramente quando è possibile l'uso delle armi atomiche da parte nostra. Una di queste occasioni è in caso di aggressione alla Federazione russa''.

''Non abbiamo intenzione di partecipare a questa escalation'', da parte russa ''non c'è alcuna minaccia e non c'è alcun ricatto. Abbiamo vari tipi di armamenti, tutto il resto sono speculazioni dell'Occidente e dei mass media''.

