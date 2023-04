Russia annuncia esercitazioni intorno a isole Curili. Tokyo protesta

Le isole definite dai giapponesi 'Territori del nord', sono oggetto di una contesa storica tra le due nazioni. Per Mosca sono "parte integrante del territorio russo"

Le autorità giapponesi hanno presentato una nota di protesta al governo russo contro le esercitazioni militari organizzate da Mosca, a partire da domani, nell'area intorno alle isole Curili, definite dai giapponesi "Territori del nord" e oggetto di una contesa storica tra le due nazioni. Tokyo ha comunicato che la nota di protesta è stata consegnata dopo che le autorità russe hanno notificato ufficialmente alla guardia costiera nipponica lo svolgimento delle esercitazioni tra il 18 e il 22 aprile nella zona meridionale delle isole, come riferiscono i media giapponesi. Non è la prima volta che il Giappone chiede alla Russia di non effettuare esercitazioni militari nella zona delle isole Curili.

Il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha spiegato che queste esercitazioni includono il lancio di missili vicino all'isola Iturup e alcune manovre aeree in un'area il cui controllo è rivendicato da Tokyo. "Abbiamo protestato perché si sta verificando un aumento della presenza russa nei Territori del Nord e questo contraddice la posizione espressa dal nostro Paese", ha affermato Matsuno.

Il ministero degli Esteri russo ha precisato tuttavia che la zona è "parte integrante del territorio russo e che l'identità russa nell'area è indiscutibile". È dalla metà del secolo scorso che Mosca e Tokyo tentano di negoziare le sorti dell'arcipelago, abitato da alcune migliaia di cittadini giapponesi.