Russia, aperto procedimento penale contro condirettore Centro diritti umani Memorial

Il condirettore del Centro per la difesa dei diritti umani Memorial Oleg Orlov è stato incriminato per discredito reiterato delle forze militari in un procedimento penale che rischia di concludersi con una condanna a più anni di carcere. E' quanto è emerso in seguito alle perquisizioni e agli interrogatori, martedì scorso, di diversi esponenti dell'organizzazione a cui lo scorso anno è stato assegnato il Premio Nobel per la pace.

Al termine delle perquisizioni e degli interrogatori in relazione all’accusa di riabilitazione del nazismo, un caso aperto a inizio marzo incentrato su tre nomi di collaboratori dei nazisti inseriti per errore in un database delle vittime delle repressioni di più di tre milioni di nomi, Orlov era stato rilasciato insieme agli esponenti dell'organizzazione coinvolti nell'operazione, Aleksandra Polivanova, Galina Iordanskaja, Irina Ostrovskaja, Aleksandr Gurjanov, e Jan Racinskij che risultano coinvolti nella causa come testimoni. La madre di Aleksandra Polivanova, Alena Kozlova e lo storico Nikita Petrov, che non era a Mosca l'altro giorno, non sono stati interrogati. La perquisizione dell’appartamento di Petrov si è svolta in presenza della moglie.

L'accusa di discredito reiterato dell'esercito russo rivolta a Orlov è basata su un post Facebook del novembre 2022 in cui Orlov, più volte fermato per le sue proteste individuali contro la guerra a Mosca, faceva riferimento a un suo precedente articolo "Volevano il fascismo in Russia e l’hanno ottenuto". "Il paese che trent’anni fa aveva preso le distanze dal totalitarismo comunista è ripiombato in un altro totalitarismo, quello ormai fascista", aveva scritto nell'articolo pubblicato sul blog Mediapart. Orlov è stato fra i fondatori di Memorial alla fine degli anni Ottanta ed è uno dei volti più autorevoli della difesa dei diritti umani in Russia.