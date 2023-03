Russia-Cina, Xi al Cremlino: al via nuovi colloqui con Putin

Il presidente cinese Xi Jinping è al Cremlino per i colloqui formali con il collega russo. Vladimir Putin lo ha accolto nella sala di San Giorgio del gran palazzo del Cremlino, dove sono stati suonati i due inni nazionali, riferisce la Tass. Putin e Xi si sono poi riuniti nella sala di Caterina per colloqui in formato ristretto, che successivamente verranno allargati alle due delegazioni. Sono previste la firma di documenti e una dichiarazione congiunta. La giornata si concluderà con una cena di Stato. Xi e Putin hanno avuto ieri un incontro bilaterale informale durato quattro ore e mezza.

Xi Jinping ha intanto fatto sapere di aver invitato Vladimir Putin per una visita in Cina da organizzare quest'anno. Lo scrive l'agenzia russa Ria, secondo cui il leader cinese ha invitato nel gigante asiatico anche il premier russo Mikhail Mishustin.