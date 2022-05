Russia, conduttrice tv di Stato: "Iniziata terza guerra mondiale" - Video

L'"operazione speciale" della Russia in Ucraina è giunta alla fine ed è iniziata "la Terza guerra mondiale". E' l'opinione della conduttrice della tv di Stato russa, Olga Skabeyeva, secondo cui ora la Russia sta affrontando una situazione in cui deve "smilitarizzare la Nato". Non è la prima volta che Skabeyeva parla di Terza guerra mondiale.

Parlando agli spettatori del canale Rossiya-1, Skabeyeva ha affermato - secondo un video ripreso dall'account Twitter del portale di notizie ucraino Ukraine World - che "forse è arrivato il tempo di ammettere che l'operazione speciale della Russia in Ucraina è terminata. Nel senso che è iniziata una vera guerra. Anzi la Terza guerra mondiale". "Siamo costretti a smilitarizzare non solo l'Ucraina, ma tutta la Nato", ha aggiunto la conduttrice.

Russian TV propagandist Olga Skabeyeva suggested again that it's time to admit that the "special operation" was over and the Third World War had begun. According to her, Russia is forced to demilitarise not only Ukraine, but the whole NATO. pic.twitter.com/xOObJ1NglT