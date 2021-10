Russia: "Dall'1 novembre stop rapporti diplomatici con la Nato"

Mosca sospenderà i lavori della sua missione permanente. Lavrov: "Non ci sono più le condizioni di base per lavorare insieme"

La Russia sospenderà, dal prossimo primo novembre, i rapporti diplomatici con Nato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come riporta l'agenzia di stampa Tass, spiegando che ''il Segretariato generale della Nato è già stato informato". Dal primo novembre, quindi, Mosca sospenderà i lavori della sua missione permanente presso la Nato e quella dell'Alleanza Atlantica nella capitale russa. ''Non ci sono più le condizioni di base per lavorare insieme'', ha detto Lavrov.

Si tratta di una misura di ritorsione dopo che l'Alleanza Atlantica ha deciso di revocare l'accreditamento di otto dipendenti della missione permanente russa sospettandoli di spionaggio.