Russia, Dugina celebrata come martire nel giorno del suo funerale

Darya Dugina è stata celebrata come martire. Il funerale della filosofa e commentatrice ultranazionalista e sostenitrice, spesso con toni messianici e oltranzisti, della guerra contro l'Ucraina, uccisa nell'esplosione della sua auto sabato sera, si è trasformato nella santificazione della figlia di Aleksandr Dugin, e della Russia intorno al cui chiunque, di qualunque parte sia, deve unirsi per la vittoria. Credo unico associato all'esito positivo della guerra. Postura internazionale alla politica interna, come sempre. La Russia sembra aver trovato in Dugina la sua Giovanna d'Arco.

"E' morta per la Russia. Per i russi. E' morta sul fronte, perché il fronte è proprio qui. Non in Ucraina, ma qui. E in ognuno di noi. Solo la vittoria può giustificare il prezzo più caro pagato. Ha vissuto per la vittoria ed è morta in nome della nostra vittoria russa. Le prime parole che aveva pronunciato, che le abbiamo insegnato, sono state 'Russia', 'il nostro potere', 'il nostro popolo', 'il nostro impero'", ha affermato il padre, Aleksandr Dugin, uno degli ideologi comparsi in Russia sull'onda della fine del credo comunista, per presentare alternative di pensiero, che nella sala messa a disposizione per la cerimonia nella sede della televisione di Stato alla periferia di Mosca, era seduto accanto alla madre di Darya e all'oligarca Kontantin Malofeev, finanziatore della televisione Tsargrad, diretto da Dugin e su cui aveva avuto, e avrebbe dovuto riavere, una rubrica Darya, e di numerose altre iniziative improntate ai valori ultra tradizionali e ortodossi.

"Abbiamo il diritto ad avere posizioni differenti, ma dobbiamo essere uniti come mai prima nella nostra storia comune moderna. Un Paese! Un Presidente! una vittoria!", ha declamato il Presidente della Commissione esteri della Duma, Leonid Slutsky.

Ieri Vladimir Putin, che probabilmente non aveva mai sentito parlare di lei prima, ha firmato un decreto per l'assegnazione postuma dell'Ordine del Coraggio a Darya Dugina, uccisa a 29 anni da "un atto di terrorismo del regime nazista ucraino", come ha detto il padre, come ha indicato l'Fsb nelle affrettate conclusioni dell'inchiesta lampo che assegna la responsabilità dell'azione all'ucraina al soldo dei servizi di Kiev Natalia Vkov. "Ora abbiamo bisogno solo della vittoria", ha aggiunto Dugin.

"Darya non aveva paura, la verità, e l'ultima volta che abbiamo parlato al festival culturale Tradizioni - sabato, ndr- mi ha detto: 'Papà mi sento una guerriera, un'eroina", ha quindi affermato Dugin, di fronte a 200 persone, fra cui anche rappresentanti della presidenza.

Dugina si è laureata in Filosofia all'Università statale di Mosca dove era considerata come una delle studenti più brillanti del suo corso, in un periodo in cui non sembrava essere assolutamente interessata alla politica, come ricostruisce il sito di notizie online Meduza. Suonava piuttosto il flauto e componeva musica elettronica. Ha poi vinto una borsa di studio per l'Università Montaigne di Bordeaux, che ha frequentato dal 2012 al 2013.

E' solo alla fine degli anni Dieci del Duemila, tornata in Russia, che inizia a comparire come "commentatrice politica" sui media e a sostenere idee euroasiste, l'eccezionalismo russo in opposizione all'Europa occidentale, di cui da tempo il padre era un fautore. Ha quindi cominciato a sostenere Marine Le Pen e Donald Trump. La Russia si sarebbe elevata, diceva, come "isola di libertà" e "fronte anti totalitario" contro "le dittature liberali".

Il 24 febbraio, poche ore dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, aveva scritto di aver avuto una premonizione dell'operazione, a conferma del carattere messianico che aveva iniziato a incarnare: "avevo in testa lo slogan, 'che sia impero e che l'impero si realizzi entro il mio risveglio".

Lo scorso giugno, si era recata a Mariupol occupata dale forze russe, sul sito dell'impianto dell'Azovstal, che aveva definito: "un posto perfetto per rituali neri". Pochi giorni prima di essere uccisa, aveva tenuto un intervento intitolato: "metafisica della frontiera", alla conferenza estiva degli euroasisti a Sergei Posad, vicino a Mosca.

Collaborava con la casa editrice "Centoneri", dal nome dell'organizzazione reazionaria, ultranazionalista e monarchica dei primi del Novecento in Russia, per cui avrebbe pubblicato il "Libro della Z", una raccolta di testimonianze di combattenti e testimoni della guerra contro l'Ucraina.

Nella sua ultima intervista, rilasciata poche ore prima dell'assassinio, Darya aveva difeso l'invasione dell'Ucraina come "l'ultimo chiodo sulla bara dell'egemone globale". Le parole di cui ora Putin ha bisogno.