Russia, e il figlio segreto di Shoigu fa il cantante pop, in inglese

Il team Navalny ha scoperto che il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, di cui erano note solo le due figlie femmine, ha una seconda famiglia di cui fa parte un ragazzo che non è al fronte a combattere, anche se è maggiorenne. E' un cantante pop. Si fa chiamare Sheba o anche Sheba Singer. Negli ultimi mesi ha pubblicato video in cui canta brani pop anche in inglese. Danila Shebunov è anche lui proprietario di immobili nel centro di Mosca, da cui trae una rendita sostanziosa. Pochi giorni prima dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina lo scorso anno, ha aperto un account Tik Tok in cui si esibisce in cover di canzoni famose. E quattro giorni prima dell'annuncio, da parte di Putin, della mobilitazione, è partito per una meritata vacanza in Turchia assieme al suo produttore. La madre, Elena Shebunova, era diventata milionaria all'improvviso dopo l'inizio della sua relazione con Shoigu, aveva già rivelato The Insider nel 2019. Acquisendo contratti con i ministeri delle Emergenze - a cui era prima a capo Shoigu - e della Difesa che le hanno consentito di acquistare una residenza nell'esclusivo quartiere della Rublyovka.