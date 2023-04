Russia, ecco cosa prevede la proposta di legge 'Dissenso russo'

Potranno beneficiarne tutti coloro che sono stati colpiti dalle leggi repressive, si sono sottratti a obblighi militari, per gli studenti e studiosi con visti scaduti, o che dovrebbero tornare in Russia per ricevere il nulla osta a lavorare in Italia

La proposta di legge "Dissenso russo" presentata oggi alla Camera da Lia Quartapelle (Vice Presidente della Commissione esteri, deputata Pd), intende intervenire in sostegno di tutti i "cittadini della Federazione russa a rischio di persecuzione", per facilitare la loro permanenza e integrazione in Italia.

L'articolo 1 spiega in modo preciso chi potrà usufruire delle norme, vale a dire "coloro che si siano sottratti agli obblighi militari o risultino comunque a rischio di essere sottoposti ad obblighi militari e per questo abbiano abbandonato la Federazione russa, coloro che facciano parte o abbiano un collegamento stabile con organizzazioni individuate dalla legge sugli “agenti stranieri” o “estremiste”; coloro che siano sottoposti o rischino di essere sottoposti a procedimenti penali per violazione degli articoli 208 e 275 in materia di partecipazione alla guerra a fianco del nemico e collaborazione confidenziale con gli stranieri, 276 in materia di raccolta e trasmissione di informazioni al nemico, 280, in materia di istigazione ad azioni contro la sicurezza dello Stato, 282 in materia di utilizzo di una simbologia estremista, 284, in materia di collaborazione con organizzazioni sgradite, del codice penale della Federazione Russa; coloro che siano sottoposti o rischino di essere sottoposti a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla diffusione di notizie false o diffamatorie sulle forze armate; coloro che siano sottoposti o rischino di essere sottoposti a procedimenti penali per violazioni della legislazione della Federazione russa sulla cosiddetta propaganda gay; coloro che siano sottoposti o rischino di essere sottoposti a procedimenti penali per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate".

L’articolo 2 interviene "sulla situazione specifica di studenti e studiosi provenienti dalla Federazione russa con visti e permessi di soggiorno scaduti dopo il 24 febbraio 2022, inizio del conflitto in corso, e non intendano rientrare in Russia perché a rischio di persecuzione".

La proposta di legge introduce quindi "la possibilità di una proroga dei permessi e dei visti di soggiorno fino al 30 giugno 2024, quando i soggetti dimostrino alle autorità competenti di rientrare in una delle fattispecie di rischio di persecuzione indicate all’articolo 1".

"Per una valutazione degli elementi prodotti - si legge nella proposta - le autorità competenti richiedono un parere del Ministero degli esteri, che evidentemente, attraverso la rappresentanza diplomatica in Russia o attraverso altri canali, potrà acquisire informazioni sulle situazioni concrete dei richiedenti".

In maniera analoga, l’articolo 3 si occupa degli altri lavoratori russi presenti in Italia. In alcuni casi si tratta di persone che non intendono rientrare in Russia perché anch’essi a rischio di persecuzione ma, al tempo stesso, non possono sottoscrivere un regolare contratto di lavoro perché, in base al del Testo unico sull’immigrazione "dovrebbero invece trovarsi, al momento della presentazione della domanda per il nulla osta al lavoro da parte del lavoro, proprio in Russia".

L’articolo riprende quindi quanto previsto in generale dalla procedura di semplificazione della domanda di nulla osta al lavoro. In altre parole, "fino al 30 giugno 2024, il rilascio del nulla osta al lavoro sarà consentito anche quando i cittadini russi risultino già presenti sul territorio nazionale e rientrino in una delle categorie a rischio individuate dall’articolo 1". Anche in questo caso è previsto un parere del Ministero degli esteri nell’ambito dell’istruttoria della domanda.

L’articolo 4 del testo presentato oggi rimette infine a un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli Esteri "la definizione delle norme attuative della legge. Il decreto dovrà evidentemente in particolare definire la procedura di verifica delle situazioni di rischio".