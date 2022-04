Russia, ex funzionario Cremlino trovato morto con moglie e figlia

Vladislav Avayev, ex funzionario del Cremlino ed ex vice presidente di Gazprombank, è stato trovato morto, ucciso da colpi di arma da fuoco, insieme alla moglie e le figlia di 13 anni, nel suo appartamento da 2,4 milioni di euro a Mosca. Secondo quanto riportano media britannici, che citano la Tass, è stata la figlia maggiore Anastasia, di 26 anni, a trovare i corpi del 51enne Avayev, della moglie Yelena di 47 anni e della figlia minore.

La giovane si era allarmata perché non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. Una volta che si è recata a casa si è accorta che la porta era chiusa dall'interno, circostanza che sta spingendo la polizia ad ipotizzare un caso di omicidio-suicidio. Tesi appoggiata dal fatto che la figlia avrebbe trovata una pistola in mano al padre.