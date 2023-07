Russia, figlio Musaeva: "Via libera Mosca per aggressioni, regime deve farsi vedere ancora forte"

"Il regime ha voluto dimostrare che è ancora forte, che controlla tutti e ogni pensiero, e far sapere che punirà tutti i dissidenti e i loro familiari", e che questo vale anche dopo l'ammutinamento di Evgheny Prigozhin, afferma in una intervista all'Adnkronos Abubakar Yangulbaev, avvocato, dissidente, figlio di Zarema Musaeva, la donna condannata a cinque anni e mezzo di carcere dal tribunale Akhmat di Grozny, poco dopo la brutale aggressione della giornalista di Novaya Gazeta, Elena Milashina e dell'avvocato Alekandr Nemov, arrivati proprio per seguire l'udienza conclusiva del processo.

Questo atto dimostrativo "non vale solo per la Cecenia ma per tutta la Russia. Azioni brutali come queste possono accadere solo con il via libera di Mosca", aggiunge Yangulbaev che da tempo oramai ha lasciato la Russia per trasferirsi in un Paese europeo.

"Il caso Musaeva è particolare, nel senso che il marito, mio padre, Saidi Yangulbaev, è un giudice federale. Dimostra una volta di più che la Russia usa la Cecenia come laboratorio per esperimenti. Una volta provato che funziona, diffondono al resto del Paese il nuovo passo per inasprire la dittatura. Quindi quello che è accaduto oggi a Grozny presto lo vedremo in Russia. La Cecenia è il futuro della Russia", spiega Yangulbaev che ha da poco fondato il gruppo Kost (che in ceceno significa messaggio) in cui raggruppare esponenti di diverse idee politiche, confessioni, etnie, con obiettivo principale comune quello di sconfiggere la dittatura cecena. "Non ho paura e continuerò a combattere contro Kadyrov", sottolinea i dissidente, anticipando i procedimenti avviati formalmente da Kost per gli abusi commessi durante le due guerre in Cecenia, anche grazie alle prove che continuano a raccogliere esponenti del movimento rimasti in Cecenia. (segue)

"La mia è una mamma orso. E' forte e ha il morale alto, anche dopo la condanna. Tutte le volte che ero sconsolato per quello che ci accadeva, per le persecuzioni contro uno di noi, mi diceva, non ti devi preoccupare. Abbiamo superato due guerre. Kadyrov non è niente. Fai il possibile e l'impossibile lo farà Dio".