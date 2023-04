Russia, Fondazione Navalny svela vita jet set a Parigi della moglie del vice ministro della Difesa

Diamanti, pellicce, abiti firmati, Rolls Royce Corniche. Casa a Parigi in rue de Babylone, nell'esclusivo settimo arrondissement. Vacanze a St Tropez in una villa affittata a 150mila euro al mese o a bordo di uno yacht a Napoli, sci a Courchevel. Maria Pevchikh, investigatrice della Fondazione anti corruzione di Aleksei Navalny, ha pubblicato una inchiesta, corredata da foto e video, in cui rivela la vita jet set di Svetlana Maniovich, moglie del vice ministro della Difesa russo, Timur Ivanov, responsabile dei progetti immobiliari del ministero a cui è stata affidata la ricostruzione di Mariupol. Fra l'altro, il Presidente Putin ha di recente visitato la città, e uno dei nuovi immobili costruiti da Ivanov da una impresa che ha anche costruito la dacia palazzo del vice ministro. L'ex marito di Svetlana aveva detto a Ivanov che non avrebbe potuto permettersi una vita con lei, "a cui servono 50mila dollari al mese", come aveva documentato un servizio di Tatler. Fra le foto pubblicate da Pevchikh, una di Svetlana, che ha un passaporto israeliano e ha divorziato anche da Ivanov lo scorso agosto, con indosso un abito di Dolce e Gabbana da 59mila euro. Pevchikh sollecita le autorità francesi a prendere provvedimenti.