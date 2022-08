Attentato figlia Dugin, Russia: "È stata ucraina fuggita in Estonia"

L'Fsb punta il dito contro i servizi ucraini per l'omicidio di Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin. A eseguire l'attentato sarebbe stata, secondo quanto hanno stabilito i servizi russi a meno di 48 ore dall'esplosione, l'ucraina Natalya Vovk, di 43 anni, che sarebbe in seguito riuscita a fuggire in Estonia, rende noto l'agenzia russa Tass. "A seguito di misure di ricerca urgenti, il Servizio di sicurezza federale ha risolto l'omicidio della giornalista Darya Dugina", ha annunciato l'Fsb.

Vovk sarebbe arrivata in Russia il 23 luglio scorso insieme alla figlia dodicenne Sofia Shaban. Le due hanno partecipato al festival "Tradizione" a cui erano presenti Aleksandr Dugin e la figlia. A Mosca avevano affittato un appartamento nel condominio in cui risiedeva Dugina e usato una Toyota Land cruiser per seguire la giornalista.

L'attentatrice sarebbe entrata in Russia a bordo di un autoveicolo con targa della Repubblica popolare di Donetsk, a Mosca, quando seguiva Dugina, aveva usato invece una targa del Kazakistan. Per lasciare la Russia, ha usato una targa ucraina. L'Fsb ha anche reso noto che il caso è stato trasferito al Comitato investigativo.