"Tutti attendevano con ansia e terrore cosa avrebbe detto Putin. Il discorso di oggi conferma l'imperscrutabilità dei comportamenti di Putin e, proprio per questo, la linea della prudenza è più che mai necessaria". E' quanto afferma all'Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, commentando il discorso del presidente russo Vladimir Putin tenuto sulla Piazza Rossa nella giornata per la vittoria.