Russia, giornalista Ovsyannikova multata per video contro guerra

Marina Ovsyannikova ha ricevuto una multa di 30mila rubli (280 dollari) per aver incitato alla protesta nel messaggio che aveva registrato prima di protestare durante il telegiornale della sera sul Primo canale della Televisione russa. Il caso relativo alla sua irruzione nello studio televisivo sarà considerato a parte, nel quadro della nuova legge per il reato penale di denigrare le forze armate, scrive Meduza. Ovsyannikova, che è stata interrogata per 14 ore, ha parlato brevemente ai giornalisti all'uscita dal tribunale.