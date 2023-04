Russia, giornalista Wsj in tribunale: prima apparizione dopo arresto

Il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich è apparso in tribunale oggi a Mosca, dove ha presentato ricorso contro la sua detenzione con l'accusa di spionaggio. E' la prima volta che Gershkovich appare in pubblico, in una gabbia, da quando, lo scorso 29 marzo, è stato arrestato dal servizio di sicurezza federale russo a Ekaterinburg con l'accusa di aver tentato di ottenere informazioni riservate su una fabbrica di armi russa. Ieri il giornalista, 31 anni, aveva incontrato in carcere l'ambasciatrice statunitense a Mosca, Lynne Tracy, presente anche lei in tribunale.