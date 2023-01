Russia guerra, Putin torna a usare la storia: "Sacrifici come durante l'assedio di Leningrado"

"Preservare la memoria storica per riuscire a rispondere tempestivamente alle nuove minacce per il Paese"

Vladimir Putin intreccia, come è solito fare, l'attualità con la storia del Paese in un nuovo intervento teso, nel momento in cui si anticipa una nuova ondata di mobilitazione e una stretta dell'economia, a riunire i russi di fronte alle difficoltà, sul modello ovviamente della Grande guerra patriottica e dell'assedio di Leningrado terminato nel gennaio del 1943 (il 18 gennaio fu aperto il primo corridoio per i rifornimenti).

Il lungo assedio, fra i capitoli più tragici della storia dell'Unione sovietica con circa un milione di civili morti di stenti, come modello quindi per i giorni a venire. "La memoria storica deve essere preservata in modo da poter rispondere tempestivamente alle minacce emergenti per il Paese. E noi lo faremo, con impegno e a livello di Stato", ha sintetizzato il Presidente, incontrando veterani della Grande Guerra Patriottica, residenti dell'assediata Leningrado e i rappresentanti delle associazioni patriottiche a San Pietroburgo.

Secondo Putin, molto è stato dimenticato e va quindi ricordato anche grazie all'intervento delle istituzioni. "Forse dirò una cosa insolita, ma abbiamo una sorta di meccanismo protettivo innato che ci fa dimenticare molto rapidamente tutto ciò che è negativo. Le nuove generazioni percepiscono alcuni eventi storici in modo da snaturare l'evento stesso. Per far capire che così non è, è necessario che noi ce ne occupiamo", ha aggiunto.

Putin ha fra l'altro anticipato la richiesta di un riconoscimento del genocidio dei popoli sovietici durante la guerra. dopo aver visto, insieme ai veterani, il trailer del film Norimberga, una super produzione finanziata, fra gli altri, dal ministero della Cultura, con regista Nikolai Lebedev, in uscita il prossimo febbraio. "Forse la scoperta più grande per me è stata quella di capire che all'inizio del processo di Norimberga tutti gli alleati, Urss, Usa, Gb e Francia, erano insieme e si sostenevano. E voglio che questo tema nel film sia ben chiaro. E' meglio essere insieme, non divisi, anche in situazioni di conflitto, è meglio cercare soluzioni insieme. E questo è particolarmente vero oggi", aveva dichiarato all'inizio delle riprese il regista che risuonano oggi più come speranza che come reale possibilità.

Putin ha quindi chiesto il rilancio di un museo della Difesa e dell'Assedio di Leningrado. "Dobbiamo muoverci lungo questo percorso, vale a dire la creazione di un importante centro nazionale in questa città", ha affermato. Lo sviluppo del museo "dovrà avvenire per gradi, senza andare contro gli interessi del ministero della Difesa, ma usando le strutture del ministero vicine".

Nel suo intervento, il Presidente ha anche proposto di riportare i classici sovietici nel curriculum scolastico, a partire da Aleksandr Fadeev, autore caro alla propaganda staliniana, noto per il romanzo "La giovane guardia", in cui si parla della guerriglia nell'Ucraina occupata dai nazisti durante la guerra, riscritto su impulso del dittatore che, dal prossimo anno, sarà inserito nelle letture scolastiche obbligatorie.

Putin ha poi citato, incontrando il nipote che porta lo stesso nome, il maresciallo Leonid Govorov come uno dei migliori leader militari della seconda guerra mondiale. Nell'aprile del 1942 assunse il comando del Gruppo di forze di Leningrado e in giugno guidò l'intero Fronte di Leningrado. Per l'operazione della rottura dell'assedio Govorov ricevette l'Ordine di Suvorov.

Il 4 dicembre 1943 - riassume l'agenzia Ria Novosti- il Consiglio militare del Fronte di Leningrado adottò una risoluzione sull'apertura della mostra "Eroica difesa di Leningrado". Fu scelto come sede l'edificio dell'ex Museo dell'Agricoltura. Il 30 aprile 1944 si aprì una mostra, alla quale furono presentati circa 40mila reperti. Nel 1949, l'esposizione fu visitata da oltre un milione di persone. Nell'ottobre 1945 la mostra fu trasformata nel Museo della Difesa di Leningrado. Era l'unico museo militare al mondo creato durante il periodo delle ostilità. Alla fine degli anni Quaranta la direzione del museo fu accusata di snaturare gli eventi storici, nel 1951 i locali furono trasferiti ai militari, nel 1953 il museo cessò completamente di esistere. Nel 1989, il comitato esecutivo del Consiglio comunale di Leningrado decise di ricreare il museo all'interno delle sue mura storiche, ma gli fu assegnata solo una sala, poiché il resto dei locali era occupato da istituzioni militari.