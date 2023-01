La Russia rivendica di aver distrutto in Ucraina anche 4 Bradley "prodotti negli Stati Uniti". I veicoli da combattimento, però, non sono stati ancora inviati da Washington. Le parole del generale Igor Konasenkov, capo del Dipartimento dell'informazione e delle comunicazioni esterne del ministero della Difesa russo, non sfuggono su Twitter a chi analizza il bollettino di Mosca e ne evidenzia le incongruenze.