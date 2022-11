Dopo il ritiro delle truppe di Mosca da Kherson arriva il duro attacco del filosofo e ideologo Dugin all'indirizzo del presidente russo Putin. In un post su Telegram che ha fatto immediatamente il giro del mondo, poi cancellato, Dugin ha definito Kherson "l'ultima linea rossa" accettabile per l'operazione militare speciale in Ucraina.