Russia, il nuovo manuale del Cremlino per le redazioni: "Citare residenti Donbass e dare allegria"

L'importante è "portare allegria" a chi legge o ascolta notizie sulla mobilitazione. Un nuovo manuale con le istruzioni per trattare l'argomento è stato inviato dal Cremlino alle redazioni delle testate giornalistiche, una versione aggiornata delle linee guida preparate dopo l'inizio dell'"operazione militare speciale", rende noto il sito di notizie indipendente Meduza, dopo aver preso visione di una copia.

Il documento chiede che sia evidenziato che la Russia ha vinto le guerre del passato solo quando "tutti" contribuivano allo sforzo e solamente quando la gente era convinta che il Paese combatte "una guerra popolare".

Per questo i media sono chiamati a convincere i russi "a unirsi contro la minaccia della Nato" che ha come obiettivo quello di "smembrare e saccheggiare" la Russia. "Non è più accettabile farsi da parte e lasciare l'intero peso di responsabilità sui mercenari e sulle milizie del Donbass. La linea del fronte è lunga oltre mille chilometri e i soldati e civili russi sono uccisi dai mercenari della Nato e dai terroristi del regime di Kiev armati dalla Nato", si legge inoltre nella guida.

"Hanno già iniziato a farci la guerra nel nostro territorio. Siamo passati dal 'non abbandonare i nostri' al 'proteggerci'". Putin, si propone anche, "ha fatto ricorso alla mobilitazione al momento giusto, quando è diventata essenziale, e per aumentare in modo significativo la capacità russa di raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale".

"La Russia non sta combattendo contro l'Ucraina, ma contro la Nato. L'Occidente ha proibito a Kiev di condurre negoziati con la Russia. Le agenzie di intelligence dei Paesi Nato raccolgono dati sul territorio russo allo scopo di ordinare all'Ucraina di spostare i combattimenti in Russia".

Il manuale chiede inoltre ai giornalisti di citare il più possibile virgolettati di residenti delle repubbliche del Donbass e degli altri territori occupati. Tali citazioni devono dimostrare "l'entusiasmo dei residenti", la loro "gratitudine", e riferirsi a Putin come al loro "protettore" che "ha risposto alla richiesta della gente". E "portare allegria" nei lettori e telespettatori russi.

La mobilitazione, si chiede di precisare, interesserà solo l'un per cento della popolazione in età di richiamo. Saranno reclutati solo "uomini con esperienza, che hanno prestato servizio nelle forze armate in precedenza". Propaganda che, con le notizie del richiamo indiscriminato nelle regioni periferiche, addirittura dell'invio al fronte dei primi soldati mobilitati senza addestramento, si è già dimostrata priva di corrisponenza alla realtà.