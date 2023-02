Russia, in migliaia continuano a protestare malgrado i rischi

Ovd-Info denuncia i pericoli sempre più alti per chi esprime la propria opinione, anche in privato o sui social. La guerra è iniziata una volta che è stata messa a tacere l'opposizione. La macchina repressiva del Cremlino è alla radice della guerra in Ucraina. Ma anche se non ci sono più grandi manifestazioni di piazza, non significa che i russi hanno smesso di protestare.

"Migliaia di russi continuano a protestare contro la guerra malgrado non sia da tempo più sicuro farlo, perfino in una conversazione privata o sui social", a causa della massiccia repressione operata dalle autorità contro il dissenso e la società civile, spiegano gli attivisti di Ovd-Info, una delle poche organizzazioni indipendenti ancora presenti in Russia. Chiunque protesti sa che rischia di essere torturato o di subire abusi, dopo essere stato fermato, o di trascorrere anni in carcere.

Ancora legale, anche se è stata inserita nell'elenco degli 'agenti stranieri' nel settembre del 2021, Ovd-Info è presente in 71 città del Paese e fornisce assistenza, prima di tutto legale, alle persone perseguite per ragioni politiche e in particolare per proteste contro la guerra, 24 ore al giorno, sette giorni a settimana. E si prepara alla chiusura, potenziando una struttura orizzontale. "Non è facile operare, ma ci siamo organizzati nel caso in cui non saremo più in grado di fare il nostro lavoro", testimoniano i due attivisti Maria Kuznetsova e Dan Storyev, in un seminario online.

"L'imperialismo della Russia, il suo militarismo, la guerra in Ucraina e quella in Georgia prima, sono solo la punta dell'iceberg della macchina da guerra e del sistema repressivo del Cremlino. La capacità del regime di quasi distruggere la società civile russa è quello che ha reso possibile la guerra. La situazione interna in Russia è alla radice della guerra in Ucraina. Ecco perché è così importante seguire quello che succede in Russia", afferma Storyev sottolineando che "senza rafforzare la società civile russa è impossibile contenere le ambizioni imperialiste del Cremlino". "La guerra è iniziata nel momento in cui tutti i leader dell'opposizione erano in carcere o all'estero", aggiunge.

I due reati di discredito delle forze militari e di diffusione di notizie false sulle forze militari, "molto simili, difficili da distinguere fra loro, con il secondo di solito legato a un episodio specifico", sono stati introdotti poco dopo l'inizio della guerra. Ma dato che è molto difficile ottenere l'autorizzazioine per una manifestazione e di fatto è impossibile protestare legalmente ora in Russia, è facile incorrere nella violazione di protesta illegale, per cui si può essere condannati a un periodo in carcere compreso fra i cinque e i 30 giorni. Chi partecipa a una manifestazione contro la guerra rischia una sanzione fino a 100mila rubli (1350 dollari).

E ci sono tutta una serie di altri reati usati dalle autorità per schiacciare la società civile e la libertà di dissenso, dalla violazione delle norme anti covid, all'aggressione di un agente, o al blocco di una strada. Subito dopo l'inizio della guerra, le autorità hanno fermato 16mila persone fra chi era sceso in piazza a protestare. Le manifestazioni di piazza sono in seguito cessate a marzo e riprese brevemente a settembre. "Ma questo non significa che i russi non hanno smesso di protestare e di criticare la guerra. Nel 2022 ci sono stati solo 25 giorni in cui qualcuno non è stato arrestato in relazione a proteste contro la guerra".

Oramai, viene fermato chiunque: madri con passeggini, donne incinte, anziani, disabili. Capita poi sempre più spesso che gli avvocati non siano autorizzati a entrare nelle stazioni di polizia dove si trovano i loro assistiti (è accaduto 235 volte nel 2022, 68 l'anno precedente, e cinque nel 2020). Nelle proteste contro la mobilitazione dello scorso 24 settembre, il 71 per cento delle persone detenute sono state donne. E questo può confermare l'atteggiamento più duro della polizia. "Protestare in Russia non è sicuro, si va incontro a rischi significativi, abusi da parte delle autorità".

Sono fino a ora più di 5.700 le persone accusate di discredito delle forze russe, in tutte le regioni della Russia e anche nella Crimea occupata. La prima condanna può portare a una sanzione, ma se l'illecito viene ripetuto si rischiano fino a cinque anni di carcere. C'è chi è stato incriminato solo per avere indossato delle scarpe da jogging blu con la suola gialla, come a un corridore professionista arrestato a Mosca mentre di allenava, o per aver esibito il segno della pace, "Guerra e pace" di Tolstoj, o frasi di "1984" di Orwell o anche solo citazioni di Putin in favore della pace.

La gente è tornata a fare la spia: due camerieri hanno denunciato una donna di 69 anni sorpresa a dire che 'Zelensky era bello', le guardie di sicurezza di una piscina di Mosca hanno denunciato un uomo con una maschera con i colori dell'Ucraina e a Krasnodar una coppia è stata arrestata per aver discusso della guerra al tavolo di ristorante. Il marito è stato detenuto 15 giorni.

A Mosca è stata perquisita la casa in cui Varvara Galkina, una bambina di quinta elementare vive con la famiglia e i suoi genitori sono stati interrogati in questura. Varvara aveva pubblicato la sua foto di profilo su una piattaforma social con dei fiori azzurri e gialli e un avatar con il disegno di un 'San Javelin'. I genitori dei suoi compagni di classe l'hanno denunciata dopo che aveva scritto su una chat della classe proponendo un sondaggio sulla guerra in Ucraina e gli insegnanti perché non aveva partecipato alle lezioni di patriottismo. "I russi non sono mai al sicuro, né in privato né sui social, dove sono operativi software che segnalano parole chiave. Sono state perseguite persone anche con meno 50 follower".

Per aver diffuso informazioni false, sono state fino a ora incriminate 145 persone. L'oppositore Ylia Yashin è stato condannato a otto anni e mezzo di cercare per aver pubblicato un post in cui denunciava gli abusi dei militari russi a Bucha.

In tutto, sono 440 gli imputati in casi penali, anche con altre accuse ma sempre legate alle loro posizioni contro la guerra e il loro numero "cresce ogni giorno", 100 di loro in attesa di sentenza. Più del 60 per cento di chi è perseguito, non è di Mosca o di San Pietroburgo. Il 55 per cento di loro non aveva mai partecipato a una protesta prima. L'età media delle persone sotto processo è 37 anni.

I siti dell'opposizione su Internet sono stati messi a tacere, "Non come in Cona o in Corea del Nord, ma ogni giorno la situazione si aggrava". Nel 2022 sono stati bloccati 210.450 siti o pagine web, "inclusa una pagina delle Nazioni Unite". Non c'è più di fatto in Russia la libertà di associazione: 557 ong sono state dichiarata agenti straneri, con tutto ciò che ne consegue e 76 sono indesiderabili.

I dissidenti russi inoltre non sono del tutto sicuri in alcuni dei Paesi in cui possono rifugiarsi ma dove rischiano di essere estradati in Russia. "E' la ragione principale dei processi in contumacia". Chi lascia la Russia potrà rischiare la confisca dei beni, come aveva proposto il mese scorso, subito frenato dal Cremlino, il Presidente della Duma Vyacheslav Volodin.o anche che venga ritirata la cittadinanza, come è accaduto a Arshak Makichyan, attivista russo di origini armene che ha vissuto in Russia quasi tutta la vita. Lo stesso è accaduto al padre e ai due fratelli. Ora vive in un Paese dell'Unione europea, ma è privo di cittadinanza. L'ufficiale dell'Fsb Mikhail Zhilin fuggito in Kazakistan per evitare la mobilitazione è stato arrestato ed estradato in Russia. Per i rifugiati russi è difficile entrare in Paesi dell'Unione europea, dopo il blocco ai visti per i russi. "I luoghi in cui possono emigrare più facilmente, sono quelli più accesibili alle autorità russe".