Russia, Jenkins: "Putin non è condannato, su campo battaglia non cambia niente"

Vladimir Putin "non è condannato" dopo il tentato golpe della Wagner, "un circo di cui non ha beneficiato nessuno" dei protagonisti. E' quanto sostiene in un'intervista all'Adnkronos Brian Jenkins, analista della Rand corporation, convinto che gli eventi del 24 giugno non avranno alcun impatto sul campo di battaglia, "l'Ucraina è la guerra per sempre per la Russia". Jenkins non esclude poi il carattere "farsesco" della rivolta, che, secondo alcune interpretazioni emerse nei giorni scorsi, nasconderebbe un 'accordo' tra Putin ed Yevgheny Prigozhin.

"Gli eventi in Russia appaiono come un dramma quasi comico con sviluppi ridicolmente improbabili - dice Jenkins - Ma questo non significa che la farsa abbia un unico autore o regista. Lo spettacolo ha messo tutti in cattiva luce. Grandi ego. Grandi minacce. Panico. Perdita di controllo. Improvvise retromarce e rovesciamenti di fronte. Chi ha beneficiato di questo circo? Non Prigozhin. Non Putin. Non la Russia". L'analista del think tank americano ricorda alcuni episodi storici paragonabili agli eventi del 24 giugno, "da Giulio Cesare che attraversa il Rubicone agli ammutinamenti dei soldati russi sul fronte orientale del 1917, dalla marcia di Mussolini su Roma del 1922, dal tentativo di putsch nelle birrerie di Monaco di Hitler nel 1923 al putsch di Algeri del 1958 che fece cadere la Quarta Repubblica francese".

Secondo Jenkins, "alcuni temi ricorrono: fallimenti militari, soldati maltrattati e arrabbiati, governo inefficace, perdita di fiducia nella leadership del Paese, difficoltà economiche, ambizioni personali, complotti audaci, scommesse disperate. Alcuni hanno avuto successo. Altri hanno fallito. Quelli che hanno fallito sembrano delle patetiche farse. Tuttavia, è notevole che stiamo assistendo al verificarsi di tali eventi nel XXI secolo, non in una polverosa capitale del Sahara, ma in una grande nazione moderna e dotata di armi nucleari".

È l'inizio della fine di Putin? "Prigozhin ha preso il controllo di Rostov, una città di oltre un milione di abitanti, e ha marciato per diverse centinaia di chilometri verso Mosca senza gravi interferenze. Ci sono stati alcuni attacchi dall'aria, ma nessuna difesa decisa a terra. Ciò suggerisce - è il ragionamento dell'analista - che Prigozhin godeva di un certo sostegno popolare e forse anche di una certa simpatia all'interno delle forze armate, o almeno che alcuni comandanti stavano prudentemente in disparte per vedere chi aveva più probabilità di uscirne vincitore prima di agire. Il governo potrebbe aver voluto evitare lo spargimento di sangue, ma potrebbe anche essere che Putin non volesse testare la lealtà in una battaglia aperta".

In ogni caso, è la sua tesi, "Putin non è condannato: la Repubblica di Weimar in Germania è sopravvissuta per dieci anni dopo il putsch di Monaco e Charles De Gaulle è rimasto presidente della Francia per più di otto anni dopo il tentato colpo di Stato del 1961, ma l'episodio in Russia mette in luce la sua debolezza".

Jenkins parla poi del rischio che il successore del presidente russo possa essere peggiore di lui: "Il rovesciamento di Putin potrebbe portare all'instabilità. Il leader del Cremlino ha praticamente eliminato le normali istituzioni governative, che potrebbero gestire una regolare transizione politica - spiega - Invece, la caduta di Putin potrebbe portare a una lotta per il potere, che potrebbe essere sanguinosa. È imprevedibile chi potrebbe uscirne vincitore. Gli oligarchi russi vorrebbero la stabilità, ma l'esercito è l'unica istituzione nazionale in grado di mantenere il controllo, e i suoi leader si sono giocati la loro reputazione in Ucraina. Vale la pena ricordare che alcuni commentatori russi sostengono che Putin ha fallito perché non ha piazzato un agente affidabile vicino a Prigozhin, che avrebbe potuto piantargli una pallottola in testa nel momento in cui si fosse messo a fare il furbo, mentre un critico russo di Putin dice che questa situazione finirà solo quando qualcuno metterà una pallottola in testa a Putin. Il tratto comune della divisione politica sembra essere l'omicidio, un discorso politico rivelatore".

Infine Jenkins esclude che quanto successo avrà conseguenze sulla guerra in Ucraina: "Nell'immediato non cambia nulla sul campo di battaglia. L'esercito russo ha passato mesi a costruire trincee. A meno che non ci siano diserzioni massicce, può mantenere una difesa forte. Nel lungo periodo, la Russia deve invece affrontare una serie di difficoltà. L'Ucraina è la guerra per sempre della Russia".

Tuttavia, è la sua analisi finale, gli eventi del 24 giugno "sono una spinta al morale dell'Ucraina: le dichiarazioni di Prigozhin hanno messo in luce la menzogna dei pretesti russi per la guerra, anche se sono abbastanza cinico da credere che pochi dei simpatizzanti della Russia cambieranno idea o modificheranno le loro posizioni. La dimostrazione di instabilità in Russia e il cambiamento di posizione di Putin una volta che Prigozhin si è recato in Bielorussia dovrebbero sottolineare i rischi di un negoziato con lui. Gli ucraini sono comprensibilmente diffidenti nei confronti dei negoziati in ogni caso".