La delegazione Aiea attesa per i controlli alla centrale nucleare

Un gruppo di truppe ucraine, secondo Mosca, avrebbe attaccato la regione di Energodar, il cui territorio è controllato dalla Russia, ed è stato aperto il fuoco sull'esercito ucraino. Lo ha detto all'agenzia russa Interfax Alexander Volga, capo dell'amministrazione provvisoria della città, precisando che "c'è stato uno sbarco di truppe ucraine, sono attualmente immobilizzate, giacciono in un cottage estivo. La nostra aviazione ci sta lavorando. Abbiamo scoperto la loro posizione e sono stati colpiti dal fuoco. Penso che tutto sarà finito presto e che vinceremo". Una delegazione dell'Aiea dovrebbe arrivare in città, per effettuare controlli nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, che si trova nella cittadina di Energodar. Secondo Mosca, l'attacco di Kiev sarebbe finalizzato a impedire la prevista visita all'impianto.