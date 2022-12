Russia, la Lettonia chiude Dozhd Tv, il canale dell'opposizione

La Lettonia ha revocato la licenza alla televisione indipendente russa Dozhd Tv denunciando che "pone una minaccia alla sicurezza nazionale e all'ordine sociale", in seguito a una serie di violazioni nei contenuti sulla guerra in Ucraina, passi falsi su cui i vertici dell'emittente hanno immediatamente cercato di porre rimedio, da ultimo licenziando il giornalista Aleksei Korostelev che la scorsa settimana in trasmissione aveva anticipato a sua intenzione di lasciare spazio alle storie dei soldati russi per fare in modo che potessero essere meglio equipaggiati.

"Dozhd (che in russo significa pioggia) scomparirà dalle onde radio a partire da giovedì 8 dicembre. Le leggi della Lettonia devono essere rispettate da tutti", ha scritto il Presidente del Consiglio nazionale per i media elettronici, Ivars Abolins.

Dozhd Tv aveva ripreso a trasmesse a giugno dalla Lettonia, dopo che le autorità russe l'avevano chiusa il primo marzo, poco dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina.

Su Dozhd Tv, una emittente fondata a Mosca nel 2008 che si era presto trasformata nel canale dell'opposizione, era anche stata esibita una mappa in cui la Crimea risultava parte della Russia e per aver definito le forze russe come "le nostre forze", per cui aveva ricevuto una multa di 10mila euro. Il direttore Tikhon Dzyadko si era scusato ai telespettatori per la terza violazione.

"Dozhd non aiuta e non aiuterà mai l'esercito russo al fronte o altrove", aveva affermato Dzyadko. Ma Abolins ha dichiarato che gli inquirenti dell'agenzia hanno determinato che l'emittente "non capisce e non si rende conto della natura e della gravità di ognuna delle violazioni contestate". La scorsa settimana, il vice Premier e ministro della Difesa, Artis Pabriks, aveva chiesto il ritorno in Russia della redazione della televisione russa in esilio e la revoca della licenza di trasmissione.

Dozhd ha risposto che continuerà a trasmettere sul suo canale youtube - che l'agenzia lettone ha chiesto di bloccare nel Paese- e che considera le accuse "ingiuste e assurde". Per il Cremlino si tratta di un esempio "della illusione fuorviante che qualunque posto sia meglio o più sicuro che in Russia". A Riga già nel 2014 aveva aperto il sito di notizie indipendenti russo Meduza e lo scorso marzo, dopo l'ulteriore stretta delle autorità russe sui media, Radio europa libera, Novaya Gazeta Europe e la redazione di Mosca di Deutsche Welle.

Numerosi oppositori russi in esilio all'estero, come l'economista dell'Università di Chicago Konstantin Sonin, hanno chiesto alle autorità lettoni di fare marcia indietro. "Capisco che gli sforzi dei russi contro Putin possano essere poco apprezzati, dato che come sappiamo ora non siamo stati in grado di fermare la guerra criminale. Eppure, guardando avanti, i russi contro la guerra sono gli alleati naturali e aiutano i difensori dell'Ucraina e della pace", ha scritto su Twitter.