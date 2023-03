Russia lancia missile Kalibr dal Mar del Giappone

Esercitazione per migliorare la precisione dei lanci. Intanto in Ucraina allarme aereo in tutto il Paese dopo il decollo di un Mig russo. Mosca fa saltare ponte a Bakhmut

La Marina di Mosca ha lanciato stamattina un missile da crociera "Kalibr" da un sottomarino nel Mar del Giappone verso un obiettivo sulla costa russa, come riportato in un comunicato del ministero della Difesa, nell'ambito di un'esercitazione che ha lo scopo di migliorare la precisione dei lanci balistici.

Secondo le forze armate russe, il missile ha lasciato il sottomarino 'Petropavlovsk-Kamchatsky' e ha colpito un obiettivo situato nella regione di Khabarovsk, nella Russia sudoccidentale. "Il missile 'Kalibr' ha colpito l'obiettivo designato nel campo tattico Syurkum nella regione di Khabarovsk all'ora prevista", ha dichiarato il ministero della Difesa russo condividendo un video del lancio.

E' stato intanto annunciato alle 9 di questa mattina un allarme aereo in tutta l'Ucraina, dopo il decollo, segnalato da gruppi di monitoraggio, di un MiG-31K dell'aeronautica russa in grado di trasportare il missile ipersonico Kinzhal. A Kiev e in tutte le regioni dell'Ucraina è stato lanciato un avvertimento sul possibile pericolo e le autorità raccomandano ai cittadini di mettersi al riparo. Ieri, la portavoce del Centro stampa di coordinamento unito delle forze di difesa dell'Ucraina meridionale, Nataliya Gumenyuk, ha affermato che la Russia è attualmente alla ricerca di nuove tattiche per gli attacchi contro l'Ucraina.

Le forze russe hanno intanto fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave che collegava la città assediata di Bakhmut al vicino villaggio di Khromove. Lo hanno riferito alla Cnn fonti della polizia della regione di Donetsk, aggiungendo di augurarsi di riparare il ponte nei prossimi giorni poiché "è un'arteria vitale sia per i civili che per rifornimenti come le munizioni". Il ponte è anche la principale via di collegamento da Bakhmut alla città di Chasiv Yar, dove i militari ucraini possono ancora accedere attraverso strade sterrate e campi.