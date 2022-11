Russia, Lavrov: "Nato? Non è chiaro da chi debbano difendersi"

La Nato ha smesso di dichiarare la sua natura difensiva e ora afferma di svolgere un ruolo di primo piano nella regione Asia-Pacifico. Lo ha detto ai giornalisti il ​​ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo la sua partecipazione al vertice Asean, in corso a Phnom Penh in Cambogia, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale russa Tass.

"La Nato - ha detto Lavrov - non sta più dicendo di essere un'alleanza puramente difensiva. Era difensiva quando esistevano l'Unione Sovietica e il Patto di Varsavia. Da quando non ci sono più né il Patto di Varsavia, né l'Unione Sovietica, non è chiaro da chi debbano difendersi: hanno spostato più volte questa linea di difesa vicino ai nostri confini e ora al vertice di Madrid di quest'estate hanno annunciato di avere una responsabilità globale e che la sicurezza dell'area euro-atlantica e quella della regione Asia-Pacifico sono indivisibili", ha aggiunto il ministro. "Cioè, in effetti, affermano che giocheranno un ruolo di primo piano qui e la cosiddetta linea di difesa è già stata spostata nel Mar Cinese Meridionale", ha aggiunto Lavrov.

Il capo della diplomazia russa ha richiamato l'attenzione sulla tendenza alla militarizzazione della regione combinando gli sforzi degli alleati locali degli Stati Uniti - Australia, Nuova Zelanda, Giappone, con l'espansione della presenza della Nato.

"Oggi non sono state prese decisioni collettive, perché gli Stati Uniti e i loro partner occidentali hanno insistito su un linguaggio assolutamente inaccettabile riguardo alla situazione in Ucraina e intorno ad essa", ha affermato il ministro.

Ad assistere al discorso di Lavrov, una delegazione americana guidata dal presidente Joe Biden. La foto dell'evento è stata postata sul canale Telegram dalla portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova. Un'immagine che mostra la delegazione Usa insieme a Biden, seduta in sala durante il discorso del ministro russo. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Il vertice, come ha sottolineato Zakharova, è iniziato tardi perché hanno aspettato Biden per mezz'ora.