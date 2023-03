Russia, Lavrov vede Qin: "Grandi piani cooperazione con Cina"

Russia e Cina hanno grandi piani per lo sviluppo della cooperazione bilaterale. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, durante il primo incontro con il suo omologo cinese, Qin Gang, a margine del G20 in India. "Abbiamo piani di vasta portata per lo sviluppo della cooperazione bilaterale e, naturalmente, una ricca agenda di politica estera, dato il ruolo di Russia e Cina come fattore stabilizzante nel sistema delle relazioni internazionali" ha aggiunto Lavrov.