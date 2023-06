Russia, le aule 'speciali' dei processi contro Navalny

L'aula in cui ha preso il via oggi l'ennesimo processo a carico di Aleksei Navalny si trova nella colonia penale Ik-6 della regione di Vladimir in cui l'oppositore sconta altre condanne. E' uno spazio surreale o distopico, a seconda di come la considera la grande stanza spoglia in cui, a parlare di fronte a un microfono è un uomo in divisa con il volto coperto da un passamontagna.

E ricorda, per la singolarità della scenografia, il luogo in cui si è svolto un altro processo a carico del fondatore della Fondazione anti corruzione: il commissariato di polizia del distretto di Kimkhi, alle porte di Mosca, in cui nel gennaio del 2021 è stato confermato l'arresto avvenuto la sera prima all'aeroporto di Mosca Sheremetyevo, al suo ritorno in Russia dalla Germania, dove era stato trasferito in emergenza l'agosto precedente.

Non era presente neanche il difensore di Navalny, per la grande fretta con cui era stata organizzata l'udienza. Era stato ammesso solo un fotografo della testata considerata vicina all'Fsb Life News. Che aveva immortalato l'imputato seduto sotto una fotografia di Genrich Yagoda, a capo dell'Nkvd quando sono iniziate le purghe staliniane, a suo volta giustiziato.