Russia, Medvedev: "Nostre armi faranno inabissare Gran Bretagna"

Regno Unito "eterno nemico", si "inabisserà per le armi russe". E' la nuova minaccia arrivata a Londra dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in risposta alle sanzioni britanniche contro cinque personalità per la condanna al dissidente Vladimir Kara Murza.

"La Gran Bretagna era, è e sarà il nostro eterno nemico - ha scritto su Telegram - In ogni caso, finché la loro isola arrogante e disgustosamente umida non finirà nell'abisso del mare a causa dell'onda creata dagli ultimi sistemi di armi russi".