Russia, Mosca: "Siamo in guerra con Occidente"

"Oggi non siamo tanto in guerra con l'Ucraina e l'esercito ucraino quanto con l'Occidente collettivo". Lo ha detto il ministro russo della Difesa Sergey Shoigu, citato dall'agenzia stampa Tass. Il ministro usa la parola "guerra" invece che "operazione speciale" come è stata finora definita l'invasione dell'Ucraina.

Shoigu sottolinea che l'Ucraina ha quasi esaurito le armi di fabbricazione sovietica e ora usa quelle fornite dai paesi occidentali. "A questo punto siamo veramente in guerra con l'Occidente collettivo, con la Nato o, vice versa, con la Nato e l'Occidente collettivo" - ha affermato - "Non ci riferiamo solo alle armi che vengono inviate in grandi quantità. Naturalmente troviamo modi di contrastarle. Abbiamo in mente, i sistemi occidentali esistenti: i sistemi di comunicazione, i sistemi per processare le informazioni, i sistemi di ricognizione e l'intelligence satellitare".