Russia, Navalny in cella di isolamento: è la 11esima volta

Il dissidente punito per non essersi presentato in modo corretto rivolgendosi a un secondino

Alexei Navalny è di nuovo in cella di isolamento, per l'11esima volta da quando è detenuto nella regione di Vladimir. La cella nota nel sistema penitenziario russo come "Shizo" è usata per punire violazioni delle norme carcerarie. In questo caso, Navalny non si è presentato in modo corretto rivolgendosi a un secondino. Dovrà trascorrere altri otto giorni in isolamento. Centinaia di medici, attivisti e deputati hanno firmato una lettera aperta in cui denunciano le condizioni di salute del dissidente russo.