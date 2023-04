Russia, Norvegia accusa: "Usa sue ambasciate a fini di spionaggio"

L'intelligence della Norvegia accusa il governo russo di utilizzare le sue ambasciate e i suoi consolati "a fini di spionaggio". "Non c'è motivo di pensare che la Russia abbia escluso la Norvegia dalle sue attività di spionaggio, come fa in altri Paesi", ha dichiarato la direttrice del dipartimento di controspionaggio del servizio di sicurezza della Norvegia, Inger Hauglann, il giorno dopo la decisione del governo di Oslo di espellere 15 diplomatici russi.

Hauglann ha spiegato che i diplomatici russi espulsi stavano "cercando informatori" mentre svolgevano "attività estranee alla diplomazia", riferisce la rete televisiva locale Nrk. Hauglann ha affermato che adesso la minaccia dello spionaggio russo "è diminuita con l'espulsione di questi diplomatici, anche se non del tutto scomparsa". Infine, ha sottolineato che i 15 diplomatici erano in realtà "agenti segreti che agivano sotto copertura diplomatica" e ha precisato che devono lasciare il paese scandinavo "il più presto possibile".