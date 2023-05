Russia, Parata vittoria: leader kazako, kirghizo e armeno accettano invito Putin

Ma il nervosismo a Mosca è palpabile. Cancellata in tutto il Paese la sfilata del Reggimento degli immortali nel timore che la gente porti immagini dei caduti della guerra in corso in Ucraina

Sulla Piazza rossa di Mosca domani, ad assistere alla parata della Vittoria al fianco di Vladimir Putin, che sulla festa del 9 maggio ha costruito il suo discorso politico, ci saranno il presidente del Kazakistan, Kassym Jomart Tokayev, il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, e il premier dell'Armenia, Nikol Pashynian. Putin ha provato a cooptare anche il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow con una telefonata questa mattina. Ma il quotidiano ufficiale di Ashgabat "Turkmenistan neutrale" che ha dato la notizia del colloquio fra i due presidenti non ha precisato se l'invito è stato accettato o no. Stesso discorso per il Presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, anche lui invitato da Putin. Quanto al Presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, la sua presenza (o assenza) ancora non è stata confermata ufficialmente.

Come ha spiegato il portavoce di Tokayev, Ruslan Zheldibai. il leader kazako, in arrivo in Russia già questa sera, estende il suo programma oltre la parata della Piazza rossa, anniversario della vittoria sui nazisti alla fine della Grande guerra patriottica che quest'anno stride con la difficoltà della Russia nella guerra contro l'Ucraina che invano il Cremlino ha cercato in questi mesi di presentare come una nuova guerra contro il nazismo. Tokayev visiterà anche il memoriale al Soldato sovietico di Rzhev, nella regione di Tver, e ula fossa comune della regione di Mosca in cui uno dei suoi zii è stato sepolto dopo aver prestato servizio durante la guerra.

Le celebrazioni di domani sono state ridotte all'osso, dopo l'attacco con i droni al Cremlino della scorsa settimana ma anche delle difficoltà della Russia sul fronte in Ucraina. Le parate militari sono state cancellate in più di 20 città del Paese, incluso nella lontanissima dal fronte Siberia. In tutta la Russia sono poi state cancellate le sfilate del Reggimento degli immortali, la manifestazione nata dal basso di cui il Cremlino si è appropriato, in cui cittadini normali sfilano con le immagini dei loro cari, reduci della Grande guerra patriottica. Anche se Dmitry Peskov ha sottolineato il rischio terrorismo, la decisione dello stop alla sfilata sembra essere legata al timore delle autorità che quest'anno vengano esibite le foto dei morti nella guerra in corso.

"C'è un nervosismo che non avevo mai visto prima. Ma la Giornata della vittoria deve andare avanti, anche se non ci sono altre opzioni", ha spiegato un funzionario del comune di Mosca al Guardian.La decisione di cancellare la sfilata popolare era stata presa tempo fa in una riunione presieduta dal vice capo di gabinetto del Cremlino, Sergei Kiriyenko. Come misura cautelativa presa "dagli organizzatori di questa iniziativa". Decisione, ha aggiunto Dmitry Peskov, "comprensibile, dato che abbiamo a che fare con uno Stato che di fatto è sponsor del terrorismo. E' meglio prendere precauzioni". La Piazza Rossa è chiusa da due settimane in previsione della festa di domani.

"Ci sono numerose modalità in cui si può partecipare comunque indirettamente a questa azione. I cittadini riusciranno in un modo o nell'altro a celebrare questa festività nel modo più esteso", ha spiegato. Tanto che venerdì Putin ha discusso dell'organizzazione dell'evento con il suo Consiglio di sicurezza nazionale.

La copresidente del movimento civil patriottico di tutta la Russia "Reggimento degli immortali della Russia", la deputata Elena Tsunaeva, aveva annunciato questa mattina alla Tass che non ci sarebbe stata la tradizionale sfilata, una idea del 2011 di tre giornalisti di Tomsk. Dal 2015, la sfilata si teneva anche a Mosca, con la partecipazione anche del Presidente Putin. I russi sono stati quindi invitati a pubblicare sui social foto dei loro congiunti veterani della Grande guerra, o ad appuntarsi le foto sugli abiti, sulle auto.

Nel frattempo, si prevede che a sfilare domani nelle parate delle città russe in cui l'evento è stato confermato, lontano dalle telecamere di Mosca, ci saranno soldati di leva, dato il dislocamento in Ucraina dei militari professionisti. "Con tutte le forze di terra impegnate in Ucraina, alcune regioni dovranno esercitare uno sforzo di creatività per usare istruttori e altro personale militare per dare una apparenza di normalità", ha spiegato Dara Massicot, analista della Rand Corporation.

Anche lo scorso anno la Parata del 9 maggio si era svolta in tono minore. Era stata cancellata, a Mosca come in altre città del Paese, per inspiegate "condizioni meteo" l'esibizione degli aerei militari che nelle prove dei giorni precedenti avevano provato una formazione in volo con la forma della lettera Z, simbolo dell'operazione militare speciale. Quanto agli ospiti stranieri, l'agenzia Tass aveva parlato genericamente di "inviati e importanti diplomatici di alcuni stati stranieri", fra cui lo staff diplomatico di paesi soprattutto mediorientali e africani. Gli li unici due ambasciatori citati sono stati di Pakistan e Turchia. Si era tuttavia svolta lo scorso anno la sfilata del Reggimento. Nel 2021il Cremlino aveva ammesso che non ci sarebbero stati leader stranieri, in quanto l'anniversario "non era tondo".