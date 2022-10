Russia, presto lezioni d'ideologia obbligatorie nelle università

Si torna come ai tempi dell'Urss, quando tutti dovevano studiare il comunismo scientifico. A rivelare la preparazione dei nuovi corsi di 'ideologia russa' per il prossimo anno accademico è il sito Meduza. Il progetto dovrebbe servire anche a 'ripulire' le università dai docenti liberal

Si torna all'Urss, quando all'università bisognava studiare il "Comunismo scientifico". A partire dal prossimo anno accademico, in tutte le facoltà universitarie russe saranno obbligatori corsi d'ideologia di stato, scrive il sito indipendente Meduza, citando due fonti del Cremlino. Il programma, nota il sito, sarà anche un modo per "ripulire" le università da docenti troppo 'liberal'.

Il contenuto dei corsi, sul modello delle lezioni ideologiche imposte nelle scuole a sostegno della guerra in Ucraina, è in preparazione sotto la supervisione di Sergei Kiriyenko, primo vice capo dello staff del Cremlino. L'obiettivo è insegnare agli studenti "dove è diretta la Russia e perché". "L'Occidente è in decadenza, ha sempre odiato la Russia, ma il suo tempo è finito, mentre il nostro è un futuro brillante. Noi russi - è il messaggio nazionalista che si vuole far passare - abbiamo una ricca storia e cultura. Dobbiamo avvantaggiarci di questo momento di crisi".

Ai corsi d'ideologia di stato si parlerà di storia, cultura e politica estera russa, oltre che di una visione per il futuro della Russia. Le personalità coinvolte nella preparazione sono tutte strettamente allineate al Cremlino. Di storia si occuperà l'ex ministro della Cultura Vladimir Medinsky, oggi assistente del presidente russo Vladimir Putin, sostenitore della storia come strumento di propaganda. Il "codice culturale" sarà elaborato dal direttore del museo dell'Heremitage di San Pietroburgo, Mikhail Piotrovsky. Il tema "Russia nel mondo" andrà al capo del Consiglio russo di politica estera e difesa, Sergei Karaganov, mentre la visione del futuro russo dovrebbe essere affidata a Mikhail Kovalchuk, capo dell'Istituto Kurchatov per la ricerca nucleare. L'insieme del nuovo curriculum ideologico verrà tracciato nella conferenza "Dna russo" che si apre oggi a Sochi.

I corsi di ideologia russa saranno obbligatori per tutti gli anni di studio nelle facoltà di storia e scienze politiche, per diversi anni negli altri corsi umanistici e un anno solo nelle facoltà scientifiche. L'inizativa servirà anche a 'ripulire' le università dagli elementi liberal. Ad ogni facoltà potrebbe essere richiesto una sorta di attestato di "ideologia russa" che, secondo le fonti, si tradurrebbe in una sorta di "giuramento di fedeltà" alla visione sempre più autocratica del Cremlino.