Russia, prima condanna per giornalista che ha diffuso notizie false su militari

Il primo giornalista russo ad essere incriminato per aver diffuso notizie false sui militari, reato introdotto nel codice penale subito dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, è stato condannato a otto mesi di lavoro correttivo e l'interdizione a svolgere il suo lavoro per un anno da un tribunale distrettuale di Rudnichny, a Prokopyevsk nella regione siberiana di Kemerovo, ha reso noto il sito di notizie Taiga.info.

Andrey Novashov, che lavora per Siberia.Realities, un portale associato a Radio free europe, aveva pubblicato sui suoi account social un post in cui denunciava gli attacchi russi contro infrastrutture civili in Ucraina nel marzo dello scorso anno. Durante il processo si è dichiarato non colpevole e dopo la lettura della sentenza ha anticipato la sua intenzione di ricorrere in appello.

Alcuni siti di notizie, come Radio Free europe, parlano di una condanna per discredito delle forze militari, il secondo reato introdotto insieme a quello di notizie false, e spesso sovrapponibili.